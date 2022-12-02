Никто не ждал: что на самом деле будет с ценами к Новому году

К Новому году продукты в магазинах обычно дорожают, так уж сложилось исторически. Какие-то ценники потом возвращаются в исходное положение, а какие-то такими и остаются.

Однако в этом году все будет иначе. Академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев сообщил, что никаких изменений не предвидится.

«Вся инфляция уже повлияла на цены на еду, поэтому за оставшиеся до Нового года три недели стоимость продуктовой корзины для праздничного застолья не вырастет», - заявил эксперт aif.ru.

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