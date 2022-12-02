«Останется ощущение незавершенности»: психолог дала совет, когда лучше украшать дом к Новому году

Новый год

Новый год. Фото: Global Look Press

Эксперт рассказала, как сохранить праздничное настроение до начала самой волшебной ночи в году.

Специалист Галина Руснак объяснила, когда лучше развешивать игрушки и гирлянды в квартире. 

Психолог отметила, что украшенная за месяц и больше квартира может надоесть к Новому году. И ощущение праздника просто улетучится. С другой стороны, подготовка к Новому году за один день может сильно измотать вас.

Лучше всего найти золотую середину. 

«В подготовке к Новому году важно соблюсти золотую середину. Если украсить дом и нарядить елку за месяц, то, скорее всего, к 31 декабря такое убранство станет обыденностью, и ощущение праздника улетучится. Наш мозг привыкает ко всему новому достаточно быстро. Если же заняться подготовкой к встрече Нового года за пару дней, то, вероятнее всего, во время боя курантов вы будете чувствовать себя уставшим», – отметила психолог в беседе с gazeta.ru.

«Также важно подвести итоги года заранее, за несколько дней до праздника. Если сделать это непосредственно перед боем курантов, то останется ощущение незавершенности. Такие чувства лучше в новый год не брать», – заключила Галина Руснак.

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