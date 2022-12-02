«Останется ощущение незавершенности»: психолог дала совет, когда лучше украшать дом к Новому году

Специалист Галина Руснак объяснила, когда лучше развешивать игрушки и гирлянды в квартире.
Психолог отметила, что украшенная за месяц и больше квартира может надоесть к Новому году. И ощущение праздника просто улетучится. С другой стороны, подготовка к Новому году за один день может сильно измотать вас.
Лучше всего найти золотую середину.
«В подготовке к Новому году важно соблюсти золотую середину. Если украсить дом и нарядить елку за месяц, то, скорее всего, к 31 декабря такое убранство станет обыденностью, и ощущение праздника улетучится. Наш мозг привыкает ко всему новому достаточно быстро. Если же заняться подготовкой к встрече Нового года за пару дней, то, вероятнее всего, во время боя курантов вы будете чувствовать себя уставшим», – отметила психолог в беседе с gazeta.ru.
«Также важно подвести итоги года заранее, за несколько дней до праздника. Если сделать это непосредственно перед боем курантов, то останется ощущение незавершенности. Такие чувства лучше в новый год не брать», – заключила Галина Руснак.