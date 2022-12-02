«Останется ощущение незавершенности»: психолог дала совет, когда лучше украшать дом к Новому году

Специалист Галина Руснак объяснила, когда лучше развешивать игрушки и гирлянды в квартире.

Психолог отметила, что украшенная за месяц и больше квартира может надоесть к Новому году. И ощущение праздника просто улетучится. С другой стороны, подготовка к Новому году за один день может сильно измотать вас.

Лучше всего найти золотую середину.