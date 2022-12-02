«На 10–30% выше»: россиянам рассказали о росте цен на такси в новогоднюю ночь

Автоэксперты поделились профессиональным мнением и спрогнозировали рост цен в ночь с 31 декабря на первое января.
Оказалось, повышение цен начнется еще до самой новогодней ночи. Это связано с тем, что россияне готовятся к празднику. Люди чаще стали выходить из своих домов в поисках подарков и нарядов к Новому году:
«Этот инструмент позволяет привлечь к выполнению заказов больше водителей, чтобы сократить время ожидания автомобиля для пассажиров. Когда баланс спроса и предложения нормализуется, возвращаются стандартные цены».
«Таким образом, цена будет зависеть от ситуации, отдельного тарифа для праздничных дней в сервисе нет. Статистика показывает, что спрос на такси начинает плавно увеличиваться уже со второй недели декабря: люди готовятся к празднику и чаще пользуются услугами такси. В часы пик стоимость поездок может быть на 10–30 % выше, чем в обычное время», — отметили специалисты в беседе с nevnov.ru.