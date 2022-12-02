«На 10–30% выше»: россиянам рассказали о росте цен на такси в новогоднюю ночь

Автоэксперты поделились профессиональным мнением и спрогнозировали рост цен в ночь с 31 декабря на первое января.

Оказалось, повышение цен начнется еще до самой новогодней ночи. Это связано с тем, что россияне готовятся к празднику. Люди чаще стали выходить из своих домов в поисках подарков и нарядов к Новому году: