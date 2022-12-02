Стало известно тревожное пророчество Ванги о судьбе России

Болгарская провидица Ванга оставила после своей смерти немало предсказаний, касающихся будущего всех народов Земли. Как оказалось, ее послания продолжают приходить некоторым «избранным» и сегодня.

Так, житель Подмосковья Дмитрий Киселев, известный как внебрачный сын Вольфа Мессинга, рассказал о том, как Ванга явилась ему во сне и рассказала, что будет с Россией.

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«Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать», — произнесла пророчица, по словам Киселева.

Об этом сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на KP.RU.