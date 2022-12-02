Что нельзя делать с вещами умерших: запомните навсегда

Православные считают, что после смерти человека на его вещах остается негативная энергетика. И живым людям она способна навредить.

Поэтому следует знать несколько правил - что делать с личными вещами усопшего, чтобы никаких бед в вашем доме больше не случилось в ближайшее время.

Во-первых, одежду покойника нельзя трогать в течение трех дней. На четвертый - либо отдать на благотворительность, либо увести в гараж или вынести на балкон или чердак. То есть вещи не должны находиться в одном помещении с родственниками.

Если речь идет об украшениях, то лучше оставить как сувениры или переплавить, если вы хотите это носить. В церкви считают, что в этом случае они приобретут новую энергетику и станут безопасными.

А вот что точно следует уничтожить, так это:

- нижнее белье покойного;

- посуду, из которой человек ел при жизни;

- зеркало усопшего.

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