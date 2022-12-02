OZON массово срывает доставки товаров покупателям

Клиенты одного из крупнейших маркетплейсов России - OZON массово жалуются на срывы поставок товаров. Причем, такое происходит в разных городах страны. До Нового года, когда объемы продаж возрастают в разы, еще далеко, а неразбериха уже началась.

Людям приходят уведомления о том, что заказы ими получены, но на самом деле, это не так.

Доставку постоянно сдвигают на более поздние сроки, что очень нервирует людей. Многие еще не получили свои товары, заказанные в ноябре - когда была объявлена так называемая «черная пятница».

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