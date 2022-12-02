OZON массово срывает доставки товаров покупателям

Клиенты одного из крупнейших маркетплейсов России - OZON массово жалуются на срывы поставок товаров. Причем, такое происходит в разных городах страны. До Нового года, когда объемы продаж возрастают в разы, еще далеко, а неразбериха уже началась.
Людям приходят уведомления о том, что заказы ими получены, но на самом деле, это не так.
Доставку постоянно сдвигают на более поздние сроки, что очень нервирует людей. Многие еще не получили свои товары, заказанные в ноябре - когда была объявлена так называемая «черная пятница».
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В самом OZON заявили, что такая ситуация была ожидаемой, и клиенты о ней были предупреждены.
«Из-за ажиотажного спроса и большой нагрузки на логистику в период распродаж сроки доставки могут быть дольше обычного. Это нормально в период высокого сезона в онлайн-коммерции. При этом мы всегда информируем клиентов, если по каким-то причинам заказ задерживаются», - прокомментировали в OZON.
По материалам телеграм-канала «База».