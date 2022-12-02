Это финал: Центробанк принял окончательное решение по доллару и евро в России — их не будет

За последние несколько месяц в России в двадцать раз снизилось количество финансовых операций, связанных с долларами и евро.

Купить и продать американскую и европейскую валюты стало проблематично. И, судя по действиям Центробанка, все движется к тому, что скоро в России совсем могут отказаться от хождения доллара и евро.