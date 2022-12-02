Это финал: Центробанк принял окончательное решение по доллару и евро в России — их не будет

Американская валюта - доллар

Американская валюта — доллар. Фото: Global Look Press

Все идет к тому, что страна полностью откажется от американской и европейской валют.

За последние несколько месяц в России в двадцать раз снизилось количество финансовых операций, связанных с долларами и евро.

Купить и продать американскую и европейскую валюты стало проблематично. И, судя по действиям Центробанка, все движется к тому, что скоро в России совсем могут отказаться от хождения доллара и евро.

«Блокировка иностранных активов российских банков (и самого ЦБ), а также ограничения на проведение ими расчетов в основных мировых резервных валютах сделали евро и доллар «токсичными» для использования как в международном, так и во внутреннем платежном обороте. Эти валюты, по сути, стали ограниченными в хождении, их использование несет существенные риски потерь для граждан и бизнеса», — объяснили в ЦБ.

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Как стало известно, в плане ««Основных направлений развития финансового рынка на 2023 и 2024–2025 гг.» в числе ключевых задач ЦБ обозначено «содействие девалютизации». Другими словами, полный отказ от евро и доллара уже в ближайшем будущем неизбежен.

По материалам konkurent.ru.

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