Не отравитесь! Как выбирать и хранить красную икру

Готовясь к Новому году, многие покупают заранее деликатесы, например красную икру. В этом случае важно соблюдать условия хранения, чтобы не нанести вред здоровью. Научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова рекомендует внимательно изучить маркировку купленного продукта.

Чаще всего производители указывают температуру хранения от −6 до −2 градусов. То есть выше, чем в морозилке, но ниже, чем просто в холодильнике. Если вы не сможете обеспечить такую температуру в домашних условиях — лучше не рисковать и не покупать икру заранее. В магазине следует внимательно присмотреться к содержимому банки.

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«Первое — это, безусловно, запах. Он должен быть характерным, без неприятных оттенков, например, тухлой рыбы», — приводит слова эксперта издание Аrgumenti.ru.

Приобретать икру следует только в магазинах, она должна быть промышленного производства и обязательно нужно обращать внимание на дату изготовления, срок годности, внешний вид банки — она должна быть без трещин или вмятин.