Еще шесть дополнительных дней: как россиянам предстоит отдыхать в начале 2023 года

Стали известны подробности о календарных выходных в январе следующего года.

Отметим, что, кроме продолжительных выходных, у россиян есть еще шесть нерабочих дней. Всего в январе будет 17 дней, когда необходимо выходить на работу.

«При этом стоит помнить, что оклад работника не снижается из-за того, что в январе ожидается меньшее количество рабочих дней. Если же работа сдельная, то работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение за отработанное время», — отметили в fedpress.ru.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В праздничные дни на работу могут вызвать лишь в двух случаях: при аварии или катастрофе.