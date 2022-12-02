Такой горошек опасен для жизни! Как всего по одному признаку понять, что в банке — полная гадость

Эксперт сказала, что покупатели должны проходить мимо деформированных баночек, которые обычно спокойно стоят на полках вместе с обычными. Если даже немного помят у упаковки бочок — это серьезный сигнал к тому, что внутри вы встретите отраву, а не полезный и вкусный продукт.

Баночки внутри производители покрывают специальным составом, который защищает горошек от окисления. Как только целостность стенок нарушится, этот состав перестанет работать. И консерва в итоге может наполниться микроорганизмами, вызвав расстройства и отравления.