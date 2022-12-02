Лучше купить сейчас, пока еще доступно: озвучены реальные цены на шампанское к Новому году

Эксперты уверенно заявляют, что ноябрьский уровень цен на игристые вина, которые в России принято называть «шампанским», сохранится и в конце декабря.
Прогнозируется, что отечественное игристое к празднику можно будет купить, отдав 350 рублей за бутылку, импортное — 600-700 рублей.
Несмотря на то что по опыту прошлых лет известно — под Новый год все продукты дорожают на 10-15 процентов, эксперты утверждают, что в этом году ничего подобного не произойдет.
Цены на деликатесы для праздничного стола останутся на прежнем уровне. Специалисты говорят, что икра и рыба уже стали недоступными для большинства потребителей, так что рост цен на них только поспособствует обвалу продаж в этом сегменте рынка.
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«Потребление рыбы в России снижается: в 2020 году показатель составил 22,2 кг на человека, в 2021-м — 21,7 кг, согласно данным Росстата. В этом году снижение продолжится, — добавил эксперт. — Последствия пандемии, продовольственная инфляция в мире, санкции, введенные против РФ, отразились на финансовом положении россиян и на стоимости продуктовой корзины», — отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
По материалам «Известий»