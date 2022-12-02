Лучше купить сейчас, пока еще доступно: озвучены реальные цены на шампанское к Новому году

Эксперты уверенно заявляют, что ноябрьский уровень цен на игристые вина, которые в России принято называть «шампанским», сохранится и в конце декабря.

Прогнозируется, что отечественное игристое к празднику можно будет купить, отдав 350 рублей за бутылку, импортное — 600-700 рублей.

Несмотря на то что по опыту прошлых лет известно — под Новый год все продукты дорожают на 10-15 процентов, эксперты утверждают, что в этом году ничего подобного не произойдет.

Цены на деликатесы для праздничного стола останутся на прежнем уровне. Специалисты говорят, что икра и рыба уже стали недоступными для большинства потребителей, так что рост цен на них только поспособствует обвалу продаж в этом сегменте рынка.

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