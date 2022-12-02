Покупая селедку, вы платите за воду! Вскрылся глобальный обман производителей

Селедка.

Селедка. Фото: Global Look Press

Горе-предприниматели идут на ухищрения ради денег.

Росконтроль проверил качество соленой сельди в пресервах, итог проверки может удивить многих. Чего только не нашли исследователи в баночках!

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Постоянных покупателей магазинов «Магнит» может заинтересовать сельдь, которая продается здесь под брендом «Красная цена». Чтобы снизить ту самую «красную» цену, производители вместо рыбы продают воду! Сельди в баночках — всего 57%! Кому интересны пресервы, где продукта всего около половины? Явно не покупателя!

Производители «Олива» тоже пошли на хитрость: чтобы их продукт выглядел более натуральным, они «забыли» указать на упаковке сорбиновую кислоту. Да к тому же их рыба в 7,5 раз превысила норму по содержанию дрожжей.

Пресервы «Меридиан» отличились иной «прелестью» — плесенью в рыбе. Ее количество превысило норму в 4 раза!

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