Покупая селедку, вы платите за воду! Вскрылся глобальный обман производителей

Росконтроль проверил качество соленой сельди в пресервах, итог проверки может удивить многих. Чего только не нашли исследователи в баночках!

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Постоянных покупателей магазинов «Магнит» может заинтересовать сельдь, которая продается здесь под брендом «Красная цена». Чтобы снизить ту самую «красную» цену, производители вместо рыбы продают воду! Сельди в баночках — всего 57%! Кому интересны пресервы, где продукта всего около половины? Явно не покупателя!