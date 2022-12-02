Что будет с икрой, рыбой и колбасой: эксперты рассказали, подорожают ли деликатесы к Новому году

Невероятно, но факт! Эксперты прогнозируют, что премиальные продукты, без которых немыслим новогодний стол, дорожать не будут.
Причина — уже и так подорожало все, что можно. Куда еще?
«В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью. И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период», — высказался председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
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Между тем, как показывает опыт прошлых лет, некоторая премиальная продукция может прибавить к празднику 10–15%.
По материалам «Известий».