Что будет с икрой, рыбой и колбасой: эксперты рассказали, подорожают ли деликатесы к Новому году

Бутерброды с красной икрой

Бутерброды с красной икрой. Фото: Global Look Press

Специалисты сделали прогноз по поводу роста цен на премиальные продукты для праздничного стола.

Невероятно, но факт! Эксперты прогнозируют, что премиальные продукты, без которых немыслим новогодний стол, дорожать не будут.

Причина — уже и так подорожало все, что можно. Куда еще?

«В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью. И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период», — высказался председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

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Между тем, как показывает опыт прошлых лет, некоторая премиальная продукция может прибавить к празднику 10–15%.

По материалам «Известий».

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