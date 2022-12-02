Работу банковских карт «Мир» остановили: санкции Запада докатились и сюда

Стало известно, что дружески настроенная к России Киргизия отказалась от работы с отечественными банковскими картами «Мир». Ранее они здесь принимались к оплате.

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Как сообщил замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков, киргизы пошли на этот шаг из-за страха перед санкциями со стороны Запада.