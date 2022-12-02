Работу банковских карт «Мир» остановили: санкции Запада докатились и сюда

Стало известно, что дружески настроенная к России Киргизия отказалась от работы с отечественными банковскими картами «Мир». Ранее они здесь принимались к оплате.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Как сообщил замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков, киргизы пошли на этот шаг из-за страха перед санкциями со стороны Запада.
«Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», — сказал он.
Он полагает, что грозящее наказание могло усложнить деятельность киргизских банков. Кайып Куленбеков заверил, что Нацбанк не довлел на коммерческие банки, они якобы приняли решение не работать с «Миром» самостоятельно, пишет mk.ru.