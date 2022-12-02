Мерзкая дрянь, а не еда: вот что оказалось в кормах для кошек и собак — лучше давать мясо   

Быть может, имеет смысл немного поднапрячься и самим отварить мясо любимцам? Так хотя бы понятно, чем вы накормите четвероногих друзей. Ведь в знакомых пачках, как оказалось, таятся совершенно незнакомые вещи, которых вы явно не ожидаете там увидеть.

Выяснилось, что 60% наименований — фальсификаты, то есть данные виды кормов рискованно давать животным из-за их сомнительного и вредного содержания.

Вместо мяса производители кладут различные заменители. И в лучшем случае это растительное сырье и отходы вроде костей и шкуры. Из 700 образцов кормов для кошек и собак — в 412 обнаружены нарушения.