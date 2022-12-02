Россияне обязаны заплатить! На «Госуслугах» с 3 декабря вы увидите неожиданные счета

Деньги.

Деньги. Фото: Global Look Press

Теперь портал вправе осуществлять новый вид деятельности.

С 3 декабря многие россияне обнаружат в своих личных кабинетах на «Госуслугах» нечто новое и весьма неожиданное.

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Российские власти ввели на сайте новую графу, в которой граждане увидят счета и уведомления от налоговой.

Граждане не смогут отказаться от уплаты данных финансовых обязательств, проигнорировав уведомление. Предполагается, что, если документ прибыл в личный кабинет гражданина на «Госуслугах», значит он его получил и ознакомился с ним.

Источник: akket.com.

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