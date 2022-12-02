За один день! Теперь банки могут заблокировать счет любого россиянина – смотрим список

Ранее это совершалось за три дня, однако сейчас срок сократили втрое из-за необходимости скорой реакции на происходящее – дабы мгновенно обрезать финансовые каналы преступникам.

В список тех, чьи счета могут банки заблокировать за один день попали те, кто связан с терроризмом, с распространением оружия массового поражения, а также те, кто включен в перечень Совета Безопасности ООН.

Источник: akket.com.