За один день! Теперь банки могут заблокировать счет любого россиянина – смотрим список

Деньги.

Деньги. Фото: Global Look Press

Чтобы не попасть в число тех, кто окажется без денег, необходимо соблюдать закон.

Власти дали российским банкам новые условия для блокировки счетов граждан. Теперь они обязаны это сделать всего за один день, если любое физическое либо юридическое лицо признано связанным с определенной запрещенной деятельностью.

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Ранее это совершалось за три дня, однако сейчас срок сократили втрое из-за необходимости скорой реакции на происходящее – дабы мгновенно обрезать финансовые каналы преступникам.

В список тех, чьи счета могут банки заблокировать за один день попали те, кто связан с терроризмом, с распространением оружия массового поражения, а также те, кто включен в перечень Совета Безопасности ООН.

Источник: akket.com.

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