За один день! Теперь банки могут заблокировать счет любого россиянина – смотрим список

Власти дали российским банкам новые условия для блокировки счетов граждан. Теперь они обязаны это сделать всего за один день, если любое физическое либо юридическое лицо признано связанным с определенной запрещенной деятельностью.
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Ранее это совершалось за три дня, однако сейчас срок сократили втрое из-за необходимости скорой реакции на происходящее – дабы мгновенно обрезать финансовые каналы преступникам.
В список тех, чьи счета могут банки заблокировать за один день попали те, кто связан с терроризмом, с распространением оружия массового поражения, а также те, кто включен в перечень Совета Безопасности ООН.
Источник: akket.com.