Карты «Мир» с 3 декабря обнулятся: Сбербанк подготовил замену

Карты «Мир» стабильно работают на территории России, кроме того, их все чаще стали принимать для оплаты услуг и товаров за границей.

Однако технологическое развитие не стоит на месте. И вот Сбербанк объявил о новой платежной системе, которая способна свести к нулю даже «Мир». Речь идет о SberPay, которой можно воспользоваться вообще без пластика, лишь приложив телефон к терминалу.

Чтобы применить нововведение от Сбера, необходимо скачать последнюю версию «Сбербанк-онлайна» и проверить в своем телефоне наличие функции NFC, которая обязательна в данном случае.

Вполне логично, что те, кто прочитает новость о системе Сбера 2 декабря и установит SberPay, фактически уже 3 декабря отодвинет на задний план реальную карту «Мир», ведь пластик станет бесполезным.

Источник: akket.com.