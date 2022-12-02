Государство из-за ковида объявило о выплате денег россиянам: до конца декабря – немалые суммы

Однако государство решило компенсировать эти потери людям и вернуть утраченные средства.

Согласно решению властей, если тур за границу был оформлен до 31 марта 2020 года, но так и не состоялся, турфирма обязана предоставить аналогичный тур, либо вернуть клиентам их средства.

И, поскольку в настоящее время предоставить аналогичные путевки довольно сложно из-за новых ограничений, туристическим фирмам придется возвращать людям именно деньги. Крайний срок для исполнения данного указания – декабрь 2022 года.

Источник: akket.com.