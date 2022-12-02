Стоп продажам! Какие товары с 1 декабря вы больше никогда не купите на Wildberries

Например, пропали многие БАДы, изменились описания целого списка продукции. Кроме того, Wildberries стал проверять товары на соответствие заявленным брендам. Если они прошли проверку, рядом картинкой и названием продукта должен стоять специальный значок.

Некоторые наименования и вовсе исчезли с витрин Wildberries. Речь идет о товарах с содержанием сушеных мухоморов. Роспотребнадзор обязал убрать с виртуальных полок магазина все товары с этим запрещенным в России ингредиентом. И, судя по всему, маркетплейс выполнил обязательство.

В списке «запрещенки» попали БАДы, чаи, витамины и прочие товары с этими грибами.

Источник: akket.com.