Доллару осталось недолго царствовать: названа дата краха

О том, что американский доллар скоро перестанет быть главной мировой валютой, предрекают многие экономисты и финансисты. Все складывается таким образом, что власть «зеленых» ослабевает, а скоро совсем сойдет на нет. На этот раз астролог Константин Дараган назвал даже срок, когда закончится «царствование» доллара.

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В беседе с Юлией Меньшовой на ее YouTube-канале астролог заявил, что американские деньги прекратят быть главными на мировом рынке уже к 2027 году.