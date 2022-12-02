Клиенты Сбербанка недовольны новыми процентами для карты: все скрыто

Понять о ее существовании могли лишь особо внимательные, когда продавцы или владельцы парикмахерских просили их расплатиться наличкой или просто переводом на личную карточку. Иногда предприниматели открыто говорят о том, что картой оплата через терминал будет выше.

Теперь Сбербанк ввел новые проценты для эквайринговых платежей, но исключительно для только что появившихся клиентов. Организации, которые станут клиентами банка до 28 февраля 2023 года, получат на два месяца низкую ставку по эквайрингу в размере 1%.

Те, кто давно работает с финансово-кредитной организацией недовольны, им не понятно, почему старые клиенты должны оставаться в больших минусах, чем новые.

Источник: akket.com.