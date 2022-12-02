«Не участвуйте в этом фарсе»: психолог Петрановская призвала россиян не собирать подарки для детдомовцев

Известный психолог, писатель Людмила Петрановская в своем аккаунте в соцсети обратилась к россиянам с призывом не собирать подарки воспитанникам детских домов в канун Нового года. Она не понаслышке знает, что происходит на самом деле, поскольку занимается темой сиротства уже 21 год.

«Хочу попросить вас: не участвуйте в этом фарсе», - обратилась психолог.

Петрановская рассказала, что сборы подарков в магазинах – не что иное, как маркетинговая акция с целью повышения продаж.

«Подарки ваши, даже если доедут до детдома (не факт), а там попадут детям (вообще не факт), ничем детям не помогут. Им нужна семья и нормальная жизнь, а не игрушки. Эти подарки ломаются, выбрасываются или обмениваются на сигареты и пиво в первый же день. Они оскорбительны для детей, поскольку их смысл: сами вы никому не нужны, сидите за забором, а игрушку получите, чтобы нам было не так совестно», - объяснила Петрановская.

У детей формируется представление о сиротстве как о привилегии, а также убеждение, что им все вокруг должны.

Еще одним вредительством Петрановская назвала праздники в детских домах, которые устраивают звезды.

«Сейчас таким развлекаются еще и известные блогеры. Не поддерживайте это использование детей, не участвуйте и не лайкайте. Поверьте, дети прекрасно понимают, что происходит. И у них складывается мнение о том, как устроен мир, о том, сколько в нем лжи, показухи и дешевой сентиментальщины вместо реальных чувств и ответственности. С такой картиной мира потом очень тяжело жить», - объясняет эксперт.

Однако, если возможность и желание помочь сиротам есть, Петрановская советует делать это опосредованно.

«Что делать, если хочется помочь по-настоящему? Поддерживать профессионалов, общественные организации, которые работают, чтобы дети не попадали в детдом или чтобы они скорее обрели семью», - посоветовала психолог.