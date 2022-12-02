«Данные могут быть скомпрометированы»: россиянам рассказали, когда стоит заблокировать карты в обязательном порядке

Банковские карты

Банковские карты. Фото: Global Look Press 

Это нужно сделать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Стало известно, при каких условиях стоит приостановить работу пластиковой карты.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили поделилась советом, как избежать потерю средств с банковской карты.

Если вы утратили «пластик», а также при его застревании в банкомате, нужно немедленно блокировать карту.

Потом кредитку или дебетовую карту можно перевыпустить. 

 

Еще может возникнуть утечка информации, если вы совершали онлайн-покупки в местах открытого Wi-Fi.

«Также данные могут быть скомпрометированы при использовании открытого Wi-Fi канала или при пользовании общедоступным устройством (например, компьютера в МФЦ)», – предупредила эксперт в беседе с 1prime.ru.

Читайте также