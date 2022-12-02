«Данные могут быть скомпрометированы»: россиянам рассказали, когда стоит заблокировать карты в обязательном порядке

Стало известно, при каких условиях стоит приостановить работу пластиковой карты.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили поделилась советом, как избежать потерю средств с банковской карты.

Если вы утратили «пластик», а также при его застревании в банкомате, нужно немедленно блокировать карту.

Потом кредитку или дебетовую карту можно перевыпустить.