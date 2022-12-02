«С родительским сообществом»: стало известно, как Минпросвещения будет создавать школьную форму

Школьная форма

Школьная форма. Фото: Global Look Press 

Заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев ответил на вопрос о внедрении единого внешнего вида учащихся.

Форму для всех школьников России разработают с учетом пожеланий родителей.

В Минпросвещения не будут игнорировать мнения родителей и общественности. 

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«Все должно быть всегда естественно и принимаемо. Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется, вот недавно буквально были опубликованы обоснованные соцопросы», – отметил Александр Бугаев.

«Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом, это очень важно, мы это всегда понимаем, этим занимаемся», – процитировали Бугаева ria.ru.

Напомним, ранее появилось предложение ввести единую школьную форму.

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