«С родительским сообществом»: стало известно, как Минпросвещения будет создавать школьную форму

Форму для всех школьников России разработают с учетом пожеланий родителей.
В Минпросвещения не будут игнорировать мнения родителей и общественности.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Все должно быть всегда естественно и принимаемо. Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется, вот недавно буквально были опубликованы обоснованные соцопросы», – отметил Александр Бугаев.
«Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом, это очень важно, мы это всегда понимаем, этим занимаемся», – процитировали Бугаева ria.ru.
Напомним, ранее появилось предложение ввести единую школьную форму.