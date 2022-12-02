«Признаком порчи может быть слизь»: эксперт рассказала, как правильно хранить икру

Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова озвучила, можно ли заранее купить икру к Новому году.
Чтобы сэкономить, россияне готовы приобретать любимые продукты для праздничного стола почти за месяц до самого торжества. Однако могут возникнуть трудности с длительным хранением дома некоторых продуктов. Речь идет об икре.
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«Существуют ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры минус четыре-шесть градусов или минус два-шесть градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности», – заявила эксперт в беседе с radiosputnik.ria.ru.
«Первое – это, безусловно, запах. Он должен быть характерным, без неприятных оттенков, например, тухлой рыбы. Признаком порчи может быть слизь на поверхности. Один из признаков – прогоркание», – добавила специалист.
Макарова заключила, что лучше не покупать икру заранее. Если только в вашем холодильнике есть отсеки, где можно устанавливать температуру самостоятельно.