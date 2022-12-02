«Признаком порчи может быть слизь»: эксперт рассказала, как правильно хранить икру

Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова озвучила, можно ли заранее купить икру к Новому году.

Чтобы сэкономить, россияне готовы приобретать любимые продукты для праздничного стола почти за месяц до самого торжества. Однако могут возникнуть трудности с длительным хранением дома некоторых продуктов. Речь идет об икре.

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