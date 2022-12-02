«Прекращайте»: Василиса Володина сделала Девам предупреждение в декабре

Телеведущая, астролог Василиса Володина дала прогноз на декабрь для рожденных под знаком Девы – это те, кто празднует именины с 23 августа по 22 сентября. Эксперт по звездам предупреждает, что пора взяться за дела – не время расхолаживаться. И советует быть пунктуальнее.

«Домашние хлопоты – дело приятное и нужное, но они уже начинают вредить вашим профессиональным обязанностям. Не дожидаясь начальственного окрика, начинайте приходить на работу вовремя. А вот сидеть в Интернете по личным вопросам в течение дня, наоборот, прекращайте», - предупредила астролог.

На конец месяца Володина порекомендовала устроить Девам пару выходов в свет. «Если останутся силы», - отметила астролог.