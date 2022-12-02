Только до конца декабря: IKEA анонсировала заключительное возобновление продаж в РФ

Стало известно, что в магазинах IKEA снова можно пробрести товары. Но это будет последний раз.

Отметим, что покупки можно будет совершать с помощью ключевого российского партнера. Заказ стоит производить через «Яндес.Маркет».

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Однако сервисы IKEA уже не работают в России. Поэтому при заказе крупногабаритных товаров нужно учитывать, что собирать их придется самостоятельно. Сообщили в akket.com.