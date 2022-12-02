«Положен денежный возврат»: владельцев карты «Мир» предупредили о выгодной акции

Стало известно, какой приятный бонус ждет тех, у кого на руках есть карта «Мир». Однако стоит поторопиться до 31 декабря.

Держатели карты смогут вернуть часть денег за покупки. Речь идет о бытовой технике и электронике компании Samsung.

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