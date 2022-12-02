«Положен денежный возврат»: владельцев карты «Мир» предупредили о выгодной акции

Стало известно, какой приятный бонус ждет тех, у кого на руках есть карта «Мир». Однако стоит поторопиться до 31 декабря.
Держатели карты смогут вернуть часть денег за покупки. Речь идет о бытовой технике и электронике компании Samsung.
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«Отмечается, что новую возможность владельцам карт «Мир» решили предоставить платежная система вместе с сетью фирменных магазинов электроники и бытовой техники Samsung. Каждому, кто приобретет любой товар у такого ретейлера и оплатит его банковской картой «Мир», будет положен денежный возврат на счет», – рассказали в primpress.ru.
Сообщается, что максимально можно вернуть на одну карту за все время акции 10 тысяч рублей:
«Кешбэк составит три процента от суммы заказа. А максимум каждый человек сможет получить по 10 тысяч рублей на одну карту в течение всей акции. Но для того, чтобы средства вернулись на счет, важно, чтобы карта была зарегистрирована в системе лояльности, а сама оплата не проходила через Систему быстрых платежей».