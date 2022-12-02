Вплоть до поражения органов: врач предупредила о вреде постоянного приема обезболивающих

Доктор наук, врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, почему опасно часто пить обезболивающие при головных болях.

По словам эксперта, при постоянном приеме препаратов может наступить блокада рецепторов и тогда терапевтического эффекта не будет. Дело в том, что обезболивающие в какой-то момент просто перестают работать.

«Нельзя забывать о возможном токсическом воздействии при злоупотреблении лекарствами, вплоть до поражения органов и систем», - предупредила врач в интервью «Газете.Ru».

Она отметила, что для эффективного лечения важно воздействовать на причину.