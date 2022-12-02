Словно машина: врач рассказал, как наш мозг работает во время сна

Врач-психотерапевт, сомнолог Леонид Третьяк рассказал о том, как ведет себя наш мозг во время сна. Он развеял один из самых популярных мифов. Бытует мнение, что во время отдыха мозг человека «отключается» и не функционирует. Но, по словам эксперта, это не так.
«Мозг все равно работает, это такая машина для обработки информации. Сон нужен, чтобы обрабатывались поступающие сигналы для перенастройки нашего биокомпьютера, которым мозг и является, по сути дела», — объяснил врач, передает ФАН.
Третьяк рассказал, что в фазе быстрого сна человек видит сновидения и у него дергаются глаза. Это является некой репетицией возможного поведения. Поэтому часто, когда снятся кошмарные сновидения, — мы их забываем.
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Фаза медленного сна — достаточно длительная, обработка информации идет от внутренних органов. Особенно чувствительно реагирует кишечник. Это очень важный механизм защиты. Но даже в этом случае наш мозг продолжает работать.
«Мы в этот момент не видим сновидения, это некое забытье. Но именно такой сон порождает чувство максимального отдыха, потому что все напряжения в теле считываются внутренними органами. Это в основном наша лобная доля с чувством "я". При этом мозг работает, но в другом режиме, который можно сравнить с дефрагментацией жесткого диска», — объяснил Третьяк.
Сомнолог также напомнил, что сокращение времени сна приводит к быстрому старению, заболеваниям и снижению иммунитета, потому что организм не успевает отдыхать за это время.