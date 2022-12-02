Словно машина: врач рассказал, как наш мозг работает во время сна

Врач-психотерапевт, сомнолог Леонид Третьяк рассказал о том, как ведет себя наш мозг во время сна. Он развеял один из самых популярных мифов. Бытует мнение, что во время отдыха мозг человека «отключается» и не функционирует. Но, по словам эксперта, это не так.

«Мозг все равно работает, это такая машина для обработки информации. Сон нужен, чтобы обрабатывались поступающие сигналы для перенастройки нашего биокомпьютера, которым мозг и является, по сути дела», — объяснил врач, передает ФАН.

Третьяк рассказал, что в фазе быстрого сна человек видит сновидения и у него дергаются глаза. Это является некой репетицией возможного поведения. Поэтому часто, когда снятся кошмарные сновидения, — мы их забываем.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Фаза медленного сна — достаточно длительная, обработка информации идет от внутренних органов. Особенно чувствительно реагирует кишечник. Это очень важный механизм защиты. Но даже в этом случае наш мозг продолжает работать.