Евро и доллар оставили рубль позади

Стали известны официальные курсы доллара и евро на ближайшие дни.

По данным ЦБ, рубль оказался в проигрышной позиции по отношению к главным иностранным валютам.

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Курс доллара к рублю увеличился на 28 копеек — до 61,14 рубля. А евро — на целых 83 копейки — до 63,88 рубля. Такие данные появились на официальном сайте Центробанка.