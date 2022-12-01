«Включают мозг и женятся»: главная сваха страны объяснила рост браков в России

Главная сваха страны Роза Сябитова объяснила, почему россияне стали чаще вступать в брак. По ее мнению, это связано с тем, что люди понимают, что живут в «сложное время».
«Когда возникают сложные времена, все сразу вспоминают о семье. В семье ждут, семья поддержит. Конечно, люди, даже те, которые критиковали и семейные традиции, и брак со штампом в паспорте, они почему-то включают мозг и женятся», - отметила она в интервью для «Говорит Москва».
По словам Сябитовой, то, что россияне стали чаще вступать в браки, - это «чистая психология от природы».
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Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что за десять месяцев 2022 года в стране отношения узаконила 741 441 пара. Это на 24 444 больше, чем за тот же период 2021 года.