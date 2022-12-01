«Включают мозг и женятся»: главная сваха страны объяснила рост браков в России

По словам Сябитовой, то, что россияне стали чаще вступать в браки, - это «чистая психология от природы».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что за десять месяцев 2022 года в стране отношения узаконила 741 441 пара. Это на 24 444 больше, чем за тот же период 2021 года.