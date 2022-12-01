«Поправки не внесены»: эксперт рассказал о дезинформации по поводу штрафов за использование шин не по сезону

ГИБДД

ГИБДД. Фото: Global Look Press

Заместитель председателя «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский напомнил, что в России нет административного наказания за неправильную резину в холодное время года.

Россиянам сообщили, что штрафы за летнюю резину зимой — фейк.

Эксперт сослался на технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» и рассказал о правилах езды на автомобиле в холодное время года. 

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«Штрафы налагаются в соответствии с российским Кодексом об административных правонарушениях. И статей, наказывающих за использование шин не по сезону, в кодексе нет. Существуют такие предложения, по этому вопросу идет острая полемика, но поправки не внесены», — передали слова эксперта в gazeta.ru.

Напомним, ранее в СМИ сообщили о возможности штрафовать водителей за неправильные зимние шины с первого декабря этого года. 

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