«Поправки не внесены»: эксперт рассказал о дезинформации по поводу штрафов за использование шин не по сезону

Россиянам сообщили, что штрафы за летнюю резину зимой — фейк.

Эксперт сослался на технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» и рассказал о правилах езды на автомобиле в холодное время года.

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