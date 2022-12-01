С пользой для здоровья: названы три главных напитка на эту зиму

Эндокринолог Арина Тертышная рассказала о трех напитках, которые помогут не только согреться холодной зимой, но и укрепить иммунитет.

Лидер триады — свежезаваренный шиповник. В нем много полезных элементов, включая витамин C. Нужно взять плоды и перемолоть их, чтобы напиток стал более наваристым. Чтобы сохранить свойства витамина, необходимо остудить воду до 60 градусов и не заваривать шиповник в металле. Лучше всего сделать это в керамике. Достаточно взять две горсти промытого шиповника, залить водой до краев, быстро и плотно накрыть емкость. Настаиваться напиток должен как минимум 5-6 часов, передает портал «А теперь внимание!».