С пользой для здоровья: названы три главных напитка на эту зиму

Эндокринолог Арина Тертышная рассказала о трех напитках, которые помогут не только согреться холодной зимой, но и укрепить иммунитет.
Лидер триады — свежезаваренный шиповник. В нем много полезных элементов, включая витамин C. Нужно взять плоды и перемолоть их, чтобы напиток стал более наваристым. Чтобы сохранить свойства витамина, необходимо остудить воду до 60 градусов и не заваривать шиповник в металле. Лучше всего сделать это в керамике. Достаточно взять две горсти промытого шиповника, залить водой до краев, быстро и плотно накрыть емкость. Настаиваться напиток должен как минимум 5-6 часов, передает портал «А теперь внимание!».
Напиток из имбиря также может поднять иммунитет зимой. Эндокринолог напомнила, что он один из самых полезных продуктов, защищающих организм. Имбирь можно пить в виде чая. Перетертый или нарезанный корень нужно просто заварить. Однако Тертышная не советует добавлять в напиток сиропы, в том числе и мед. Имбирь также способствует улучшению моторики ЖКТ, кислотности желудочного сока.
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Еще один напиток, который посоветовала, врач — это триада из лимона и уже упомянутых выше имбиря и шиповника. В напиток можно добавить бруснику, чернику и смородину. Все должно быть свежезаваренным и без сахара.