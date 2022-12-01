Не передается через поцелуи и продукты: врачи напомнили главные вещи, которые нужно знать о ВИЧ

В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом врачи рассказали россиянам о том, что каждый должен знать о ВИЧ.

Вирус не передается через поцелуи, прикосновения, пищевые продукты и напитки, использование общей посуды, бассейн или при использовании общего туалета, одной ванной комнаты, отметили эксперты. По их словам, вирус распространяется только тремя способами: во время незащищенного секса, через инъекции нестерильным шприцем, от инфицированной матери к плоду или новорожденному, пишет портал «А теперь внимание!».

Медики заверили, что заразиться через процедуры вроде маникюра или чистки лица передать почти невозможно. Есть совсем малая вероятность сделать это, но только если приборы повредили кожу до крови, их не простерилизовали и практически сразу же перешли от клиента с ВИЧ к здоровому клиенту салона.