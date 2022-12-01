«Ниже нормы почти везде»: россиянам спрогнозировали холодный декабрь без снега

Стало известно, в каких регионах России в текущем месяце будет очень холодно, а в каких не стоит ждать осадков в виде снега.

По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, морозная погода ожидается в центральной части страны.

«Декабрь ожидается на значительной территории холодным. В Центральном федеральном округе среднемесячная температура прогнозируются ниже нормы почти везде, Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Тамбовская области, исключением станут только Курская и Брянская области», — отметили синоптики.

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Низкие температуры ожидаются и в Поволжье.