«Ниже нормы почти везде»: россиянам спрогнозировали холодный декабрь без снега

Стало известно, в каких регионах России в текущем месяце будет очень холодно, а в каких не стоит ждать осадков в виде снега.
По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, морозная погода ожидается в центральной части страны.
«Декабрь ожидается на значительной территории холодным. В Центральном федеральном округе среднемесячная температура прогнозируются ниже нормы почти везде, Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Тамбовская области, исключением станут только Курская и Брянская области», — отметили синоптики.
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Низкие температуры ожидаются и в Поволжье.
«Холоднее обычного ожидается в Приволжском федеральном округе — Киров, Нижний Новгород, Казань, Самара, Татарстан, Уфа, Оренбург — везде отклонение от нормы», — заключили в tass.ru.
Еще одна зимняя аномалия — отсутствие снега, причем на обширной территории:
«Дефицит осадков прогнозируются на достаточно большой территории, это юго-восток ЦФО, Тамбовская, Воронежская, Липецкая области, и весь Приволжский федеральный округ».