Пенсии повысят до 41,9 тысячи рублей: так решили в Госдуме

В 2023 году в России проведут индексацию пенсий. То есть пожилых людей ждет прибавка к ежемесячным выплатам.

Конечно, суммы будут у всех разные. Это зависит от многих факторов — опыта работы, стажа, места жительства и так далее. Но самые приятные «плюшки» ждут военных пенсионеров.

В Госдуме приняли решение, что в октябре 2023 года военные выплаты проиндексируют на 10,5%. А это значит, что средний размер пенсий составит порядка 41,9 тысячи рублей по России.

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