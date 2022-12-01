Сразу на 11 процентов: авиабилеты за неделю рекордно подорожали

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Также уже выросли цены на отели, но не настолько. По данным Росстата, с начала года проживание в гостиницах с одной звездой подорожало на 4,8%, с 2 звездами — на 4,2%, а за 3 звезды придется заплатить на 6,3% больше. Проживание в комфортабельных и элитных отелях (4 и 5 звезд) теперь дороже на 7,9%.

К удивлению граждан, наибольший рост цен с начала года замечен в санаториях — путевки подорожали на 13,6%, передают «РИА Новости».