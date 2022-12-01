В декабре россияне получат сразу две пенсии: график выплат

В Пенсионном фонде России напомнили, что в декабре граждане страны получат сразу две пенсии — одну по графику — в начале месяца, а вторую, за декабрь, перед Новым годом.

Дело в том, что январские выплаты выпадают на праздничные дни, поэтому оплату решили перенесли на конец года — чтобы пенсионеры имели больше денег в Новый год. Правда, потом придется экономить до февраля.

В итоге за 1, 2, 3 января денежные средства поступят в декабре, ориентировочно 25-30 числа;

А за 7, 8, 9 января пенсия поступит 6 числа.

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