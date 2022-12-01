Заработали новые правила: кому и когда в России снизят пенсионный возраст на 2 года, а кому на 5 лет

Пенсионеры

Фото: Global Look Press

В России заработали новые правила, которые снизили возраст выхода на пенсию. Но уйти на заслуженный отдых раньше положенного срока смогут не все.

В начале ноября были приняты поправки к закону «О страховых пенсиях», дающие пожилым россиянам возможность выйти на заслуженный отдых раньше срока. Отмечается, что в новых правилах в трудовой стаж теперь входит время прохождения военной службы по призыву. Поэтому тем, кто служил в армии, снизят пенсионный возраст на два года. 

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский рассказал о перспективе поправок в закон. 

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«Отныне гражданам, служившим в армии, снизят пенсионный возраст на два года, так как в стаж будут зачислять службу в армии. Кроме того, раньше уйти на пенсию смогут женщины, воспитавшие троих и более детей. А женщины, отработавшие в условиях Крайнего Севера 12 лет и более, могут претендовать на пенсию на пять лет раньше других», — поясняет эксперт.

Добавим, что на данный момент рассматривают возможность назначения дополнительной фиксированной части пенсии, например, начиная с 80 лет или даже с 70. Однако Рязанский подчеркнул, что любая инициатива должна быть подкреплена финансами. 

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