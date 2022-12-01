Заработали новые правила: кому и когда в России снизят пенсионный возраст на 2 года, а кому на 5 лет

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский рассказал о перспективе поправок в закон.

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«Отныне гражданам, служившим в армии, снизят пенсионный возраст на два года, так как в стаж будут зачислять службу в армии. Кроме того, раньше уйти на пенсию смогут женщины, воспитавшие троих и более детей. А женщины, отработавшие в условиях Крайнего Севера 12 лет и более, могут претендовать на пенсию на пять лет раньше других», — поясняет эксперт.

Добавим, что на данный момент рассматривают возможность назначения дополнительной фиксированной части пенсии, например, начиная с 80 лет или даже с 70. Однако Рязанский подчеркнул, что любая инициатива должна быть подкреплена финансами.