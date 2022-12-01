«Мы расстроены»: «Леруа Мерлен» и Fix Price объявили о важном решении

В Сети снова начали распространять информацию, что якобы известные гипермаркеты «Леруа Мерлен» и Fix Price собираются уйти с российского рынка. Пользователи пишут, что очень расстроятся, если руководство популярных магазинов примет такое решение.

Однако гипермаркеты «Леруа Мерлен» и Fix Price успокаивают: ничего подобного быть не может. В магазинах объявили, что не собираются покидать в Россию, как бы этого не хотели западные партнеры.

Единственное изменение коснется Fix Price, который решил закрыть один из своих складов в Казахстане. Взамен его строится огромное помещение на Урале, пишет ТАСС.

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