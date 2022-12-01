Берите только эти бренды: вареная колбаса, которая содержит настоящее мясо

Специалисты Росконтроля провели исследование и выяснили марку вареной колбасы, в составе которой содержится настоящее мясо. То есть этот продукт безопасен для здоровья, его можно покупать с чистой совестью.

Самые высокие баллы специалистов получила докторская колбаса марки «Еремкина Татьяна». В этой колбасе не содержится никаких консервантов, сорбиновой и бензойной кислот. Продукт также обладает высокими органолептическими свойствами.

Хорошими марками также назвали «Велком» и «Дымов».

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