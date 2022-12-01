Фастфуд скоро будет не узнать: эксперт обещает удивительные превращения

Россияне стали тщательнее считать свои деньги: реже ходить в рестораны и заказывать еду. Зато всевозможными акциями и скидками на блюда и напитки стали интересоваться больше. Спрос же на фастфуд и недорогую еду не только не упал за последние месяцы, но даже возрос.

«Спрос на недорогую, но качественную еду в России остался, частично его покрыли иностранные компании, оставшиеся на рынке, а часть пришлась на российские сети, которые, вопреки многим прогнозам, проявили себя с лучшей стороны и даже показали рост выручки», — рассказал президент компании «Франклинс Бургер».

По его мнению, формат фастфуда в нашей стране неуклонно меняется, при этом отечественные компании все реже копируют западные бренды и все чаще выбирают собственный путь.

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