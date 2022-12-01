Фастфуд скоро будет не узнать: эксперт обещает удивительные превращения

Россияне стали тщательнее считать свои деньги: реже ходить в рестораны и заказывать еду. Зато всевозможными акциями и скидками на блюда и напитки стали интересоваться больше. Спрос же на фастфуд и недорогую еду не только не упал за последние месяцы, но даже возрос.
«Спрос на недорогую, но качественную еду в России остался, частично его покрыли иностранные компании, оставшиеся на рынке, а часть пришлась на российские сети, которые, вопреки многим прогнозам, проявили себя с лучшей стороны и даже показали рост выручки», — рассказал президент компании «Франклинс Бургер».
По его мнению, формат фастфуда в нашей стране неуклонно меняется, при этом отечественные компании все реже копируют западные бренды и все чаще выбирают собственный путь.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если говорить про тенденции 2023 года, то, скорее всего, рынок медленно, но верно будет уходить от общепринятого массового фастфуда.
Думаю, популярность наберет направление фасткежуал (предоставление еды более высокого качества с меньшим количеством замороженных или обработанных ингредиентов и с собственными разработками блюд. — Прим. ред.) — это узконаправленный формат, где у каждого будут свои фишки и уникальные предложения», — приводит слова президента «Франклинс Бургер» издание РИАМО.