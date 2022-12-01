Фаст-фуд скоро будет не узнать: эксперт обещает удивительные превращения

Россияне стали тщательнее считать свои деньги: реже ходить в рестораны и заказывать еду. Зато всевозможными акциями и скидками на блюда и напитки стали интересоваться больше. Спрос же на фаст-фуд и недорогую еду не только не упал за последние месяцы, но даже возрос.
«Спрос на недорогую, но качественную еду в России остался, частично его покрыли иностранные компании, оставшиеся на рынке, а часть пришлась на российские сети, которые, вопреки многим прогнозам, проявили себя с лучшей стороны и даже показали рост выручки», - рассказал президент компании «Франклинс Бургер».
По его мнению, формат фаст-фуда в нашей стране неуклонно меняется, при этом отечественные компании все реже копируют западные бренды и все чаще выбирают собственный путь.
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«Если говорить про тенденции 2023 года, то скорее всего рынок медленно, но верно будет уходить от общепринятого массового фастфуда.
Думаю, популярность наберет направление фаст-кежуал (предоставление еды более высокого качества с меньшим количеством замороженных или обработанных ингредиентов и с собственными разработками блюд – ред.) – это узконаправленный формат, где у каждого будут свои фишки и уникальные предложения», - приводит слова президента «Франклинс Бургер» издание «РИАМО».