Рост тарифов ЖКХ: как изменится квартплата с первого декабря

Зима в России начинается с не очень приятной новости. С первого декабря дорожают коммунальные услуги — в среднем по стране они поднимутся в цене на 8-9 процентов.

Ранее квартплата поднималась для всех с 1 июля 2022-го. Тогда в среднем на 6% увеличились ставки за «коммуналку», а также подрос тариф за капремонт.

Правда, власти обещают, что не будут трогать тарифы весь 2023 год. Их заморозят до 1 июля 2024 года, то есть фактически на полтора года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».