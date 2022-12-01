Рост тарифов ЖКХ: как изменится квартплата с первого декабря

Российская валюта - рубли

Российская валюта — рубли. Фото: Global Look Press

Все льготы и субсидии для жителей столицы будут сохранены.

Зима в России начинается с не очень приятной новости. С первого декабря дорожают коммунальные услуги — в среднем по стране они поднимутся в цене на 8-9 процентов.

Ранее квартплата поднималась для всех с 1 июля 2022-го. Тогда в среднем на 6% увеличились ставки за «коммуналку», а также подрос тариф за капремонт.

Правда, власти обещают, что не будут трогать тарифы весь 2023 год. Их заморозят до 1 июля 2024 года, то есть фактически на полтора года.

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Повышая тарифы на коммунальные платежи, власти напоминают, что  все действующие льготы и субсидии на «коммуналку» сохраняются. Что касается Москвы, то ими в столице пользуются более 4 млн человек.

По материалам kp.ru

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