«Здравая сдержанность»: Володина 1 декабря предупредила о конфликте - как его избежать, тоже рассказала

Телеведущая и астролог Василиса Володина в первый день зимы дала прогноз по поводу межличностных отношений. Мужчины и женщины будут проявлять себя полярным образом. И недалеко до противостояния. Но избежать конфликта можно.

«Женщина – не мужчина и наоборот. Первый день зимы даст нам остро почувствовать разницу гендерных позиций. «Прекрасная» половина человечества несется вскачь, не видит препятствий, стремится к лучшему. «Сильная» - пытается воззвать к опыту прошлого, критикует, сомневается. Кто победит? Здравая сдержанность», - советует звездочет.