«Убрать с видного места»: шесть предметов, которые лучше не показывать дома

Оказалось, есть шесть категорий домашних вещей не для посторонних глаз. Такие предметы лучше спрятать, когда вы хотите принимать гостей.

Первое, что нужно убрать подальше – личные фото.

«Многие люди считают, что гостей надо как-то развлекать, поэтому частенько показывают им альбом с семейными фотографиями. Однако так делать не надо, ведь мы не можем точно знать, как к нам относятся приглашенные в дом люди», – отметили эксперты.

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Некультурно будет продемонстрировать нижнее белье. Его лучше хранить в специальных ящиках, чтобы не смущать гостей.

Нельзя давать гостям на примерку свои украшения.