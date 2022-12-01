«Убрать с видного места»: шесть предметов, которые лучше не показывать дома

Оказалось, есть шесть категорий домашних вещей не для посторонних глаз. Такие предметы лучше спрятать, когда вы хотите принимать гостей.
Первое, что нужно убрать подальше – личные фото.
«Многие люди считают, что гостей надо как-то развлекать, поэтому частенько показывают им альбом с семейными фотографиями. Однако так делать не надо, ведь мы не можем точно знать, как к нам относятся приглашенные в дом люди», – отметили эксперты.
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Некультурно будет продемонстрировать нижнее белье. Его лучше хранить в специальных ящиках, чтобы не смущать гостей.
Нельзя давать гостям на примерку свои украшения.
«Ни для кого не секрет, что украшения способны впитывать и отдавать энергию. Именно поэтому перед приходом гостей лучше всего убрать с видного места браслеты, кольца, цепочки и т.д. Также не стоит давать посторонним людям примерять свои украшения», – заявили в rsute.ru.
Ценные бумаги и деньги не только могут украсть, но и использовать в качестве предмета зависти вхожие в ваш дом. Посторонним лучше не знать о вашем финансовом положении.
Не стоит забывать прятать лекарства перед приходом гостей. Увидев медикаменты в вашем доме, посторонние могут на подсознательном уровне жалеть вас. И это негативно скажется на вашей энергетике.