«Подключать к воспитательному процессу»: отцы могут оказаться в обязательном декретном отпуске

Стало известно, что в России отцы будут ухаживать за детьми в декретном отпуске наравне с матерями.

Ответственность за наследников в таком случае на месяц или два ляжет на пап. При этом первые шесть месяцев с рождения ребенка хотят оставить за мамами. Так как в этот период происходит грудное вскармливание.