«Подключать к воспитательному процессу»: отцы могут оказаться в обязательном декретном отпуске

Стало известно, что в России отцы будут ухаживать за детьми в декретном отпуске наравне с матерями.
Ответственность за наследников в таком случае на месяц или два ляжет на пап. При этом первые шесть месяцев с рождения ребенка хотят оставить за мамами. Так как в этот период происходит грудное вскармливание.
«Сейчас в отпуск по уходу за ребенком уходит совсем немного отцов, в большинстве случаев все время – 1,5-3 года – за малышом ухаживает мама. Однако очень важно в это время подключать к воспитательному процессу пап», – рассказала эксперт в беседе с pnp.ru.
«Надо только продумать, как этот отпуск будет папам оплачиваться. Допустим, в год, когда рождается ребенок, отпуск – месяц в определенное время», – добавила Буцкая.
Напомним, ранее стало известно об индексации материнского капитала в России.