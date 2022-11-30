«На уровне последних двух лет»: авиабилеты на текущий год не подорожали

Стало известно, что стоимость перелетов в России в этом году осталась такой же, что и два года назад.
Повышение операционных расходов компаний не отразилось на кошельках россиян.
«В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября (мы специально запросили), остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года», — сообщил глава Минтранса РФ.
«Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний... если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы на 20–25%», — процитировали Савельева в ria.ru.