«На уровне последних двух лет»: авиабилеты на текущий год не подорожали

Самолеты

Самолеты. Фото: Global Look Press 

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев прокомментировал ситуацию с продажей авиабилетов.

Стало известно, что стоимость перелетов в России в этом году осталась такой же, что и два года назад.

Повышение операционных расходов компаний не отразилось на кошельках россиян.

«В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября (мы специально запросили), остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года», — сообщил глава Минтранса РФ.

«Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний... если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы на 20–25%», — процитировали Савельева в ria.ru.

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